Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Düwing Dyk / Sabstätte / Quantwick; Unfallzeit: 01.07.23, ca. 12.20 Uhr;

Vier Verletzte und ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 20.000 Euro, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag auf dem Düwing Dyk ereignete. Ein 23 Jahre alter Fahrer eines Transporters aus Dortmund wollte den Düwing Dyk in Richtung Quantwick überqueren. Nach seinen Angaben hätten die Bremsen versagt, so dass er ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich eingefahren sei. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Taxi, an dessen Steuer eine 62-Jährige aus Ahaus saß. Die Taxifahrerin war in Richtung Stadtlohn unterwegs. Die beiden Unfallbeteiligten und deren Beifahrer, 76-Jähriger aus Gescher (Fahrgast) und 29-Jähriger aus Gelsenkirchen, erlitten Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Gescheraner wurde stationär aufgenommen. Die Fahrzeuge erlitten Totalschäden. Der Transporter wurde wegen des angegebenen Bremsmangels sichergestellt. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell