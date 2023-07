POL-BOR: Borken - Autofahrer erheblich alkoholisiert

Borken (ots) - Tatort: Borken, Brinkstraße; Tatzeit: 01.07.2023, zwischen 02.20 Uhr und 03.00 Uhr; Ca. 20 bis 30 Haarschneidemaschinen erbeuteten Einbrecher in der Nacht zum Samstag aus einem Friseurgeschäft an der Brinkstraße. Die Täter hatten dazu ein auf Kipp stehendes Fenster gänzlich geöffnet und waren so in das Geschäft gelangt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. ...

