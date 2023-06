POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einer Müllumschlagstation in Neerstedt

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 7. Juni 2023, gegen 11:45 Uhr, ereignete sich in einem Industriebetrieb in Nordenham ein Arbeitsunfall, bei dem eine Person tödliche Verletzungen erlitt. Der 25-Jährige Mitarbeiter eine Elektrofirma war in einer Werkhalle mit Arbeiten in einem Hubsteiger befasst. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der gesamte Hubsteiger um. ...

