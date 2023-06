Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Arbeitsunfall mit einer tödlich verletzten Person in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 7. Juni 2023, gegen 11:45 Uhr, ereignete sich in einem Industriebetrieb in Nordenham ein Arbeitsunfall, bei dem eine Person tödliche Verletzungen erlitt.

Der 25-Jährige Mitarbeiter eine Elektrofirma war in einer Werkhalle mit Arbeiten in einem Hubsteiger befasst. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der gesamte Hubsteiger um.

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der Nordenhamer noch vor Ort an den erlittenen Verletzungen. Durch die Polizei und das Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg wurden Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen.

Zur Betreuung der Unfallzeugen war vor Ort das Kriseninterventionsteam der Malteser Wesermarsch eingesetzt.

