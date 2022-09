Polizei Gütersloh

POL-GT: Ermittlungsverfahren nach Geflügeltransporterdiebstahl - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Nachdem Zeugen am Samstagmorgen (24.09., 04.00 Uhr) mehrere Transportkisten mit lebenden Gänsen und ein beschädigtes Straßenschild an der Waldliesborner Straße in Höhe des Fechtelwegs bemerkten, informierten sie die Polizei.

Ungefähr zeitgleich meldete sich ein Anwohner der Waldliesborner Starße bei der Polizei, welcher seinen mit Hühnern und Gänsen beladenen Lkw-Transporter als gestohlen meldete. Schnell konnte ermittelt werden, dass es sich bei den Transportkisten um die Ladung aus dem vermissten Lkw handelte.

In den späteren Morgenstunden meldete sich ein Anwohner aus dem Fechtelweg bei der Polizei. Er wunderte sich über einen abgestellten Lkw, mit welchem offensichtlich eine Mauer ein Tor auf einem Hof beschädigt worden war.

Aufgrund der Gesamtumstände und der Ermittlungen vor Ort, wurde letztendlich ein Ermittlungsverfahren gegen eine 34-jährige Rietbergerin eingeleitet. Diese fuhr in der Nacht vermutlich alkoholisiert mit dem Lkw von dem Gelände an der Waldliesborner Straße in Richtung Fechtelweg. Hintergründe zu der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In einer Kurve verlor sie dabei die Kisten mit den Gänsen aus dem geöffneten Seitenteil des Lkws und beschädigte ein Straßenschild, bevor sie am Fechtelweg den Lkw gegen die Mauer und das Tor fuhr. Zudem waren Reifenspuren auf einem naheliegenden Feld erkennbar.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell