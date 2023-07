Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer wiederholt erheblich alkoholisiert

Bocholt (ots)

Nachdem ein 41 Jahre alter Autofahrer bereits am Mittwoch auf der Adenauerallee wegen erheblicher Alkoholisierung (der Alkoholtest deutete auf eine Blutalkoholkonzentration von ca. 2,3 Promille hin) aufgefallen war, kam es am Freitag, gegen 18.00 Uhr zu einem Wiederholungsfall auf dem Barloer Weg. Der Mann streitet in diesem Fall trotz eindeutiger Zeugenaussagen ab, gefahren zu sein. Das Ergebnis des Alkoholtests war noch höher als bei der Fahrt am Mittwoch. Die Beamten leiteten ein weiteres Strafverfahren ein. (fr)

