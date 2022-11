LPI-SLF: Berauschte Fahrzeugführer

Landkreis Sonneberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Beamte der PI Sonneberg verstärkt Alkoholkontrollen im Straßenverkehr durch. Hierbei hatten die Beamten gleich 3 Feststellungen. In der Oberlandstraße in Lauscha stellten die Beamten einen 41-jährigen Nissan-Fahrer fest, der mit einer Atemalkoholwert von 0,82 Promille unterwegs war. Eine weitere Feststellung war in der Kirchstraße in Sonneberg, ...

