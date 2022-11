Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Eingriff in den Straßenverkehr

Sonneberg (ots)

Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Oberlinder Straße in Sonneberg ein Gullydeckel aus der Fassung gehoben und auf die Straße gelegt. Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden hierdurch beeinträchtigt.

Die PI Sonneberg hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zum Entfernen des Gullydeckels machen können, werden gebeten, sich bei der PI Sonneberg zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell