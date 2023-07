Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Tresor gewaltsam geöffnet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Grüner Weg;

Tatzeit: zwischen 30.06.2023, 11.00 Uhr, und 02.07.2023, 20.00 Uhr;

Einen Tresor gewaltsam zu öffnen, haben Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch in Gronau am vergangenen Wochenende versucht. Zunächst überstiegen die Täter eine Mauer an der Straße Grüner Weg, um dann ein Fenster aufzubrechen. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume. Der Safe gab seinen Inhalt jedoch nicht heraus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Einbrecher eine Armbanduhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell