Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Erhebliche Gefahr durch Radmuttern-Diebstahl

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Mozartstraße;

Tatzeit: zwischen 23.06.2023, 15.00 Uhr, und 30.06.2023, 15.00 Uhr;

Obwohl mutmaßlich der Diebstahlsgedanke bei den Tätern im Vordergrund stand, haben sie mögliche Gefahren für die Geschädigte und andere in Kauf gekommen. Zwischen dem 23. Juni, 15.00 Uhr, und Freitag vergangener Woche, 15.00 Uhr, machten sich Unbekannte an den Radmuttern eines auf der Mozartstraße in Heiden geparkten Hyundai zu schaffen und nahmen einige davon mit. Ob es den Dieben auf die Gewindeteile ankam, oder ob sie die Felgen stehlen wollten, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell