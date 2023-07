Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Wagenfeld, vier Unfälle mit Verletzten - Syke, Brand rechtzeitig bemerkt - Weyhe, Verdacht der Brandstiftung - Stuhr, aufgeklärte Unfallflucht - Sulingen, Zeugen für Verkehrsunfallflucht gesucht

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Am Donnerstag, 13.07.2023 gegen 13:55 Uhr, beabsichtigte ein 22-Jähriger aus Cloppenburg mit seinem Ford ein Grundstück an der Hauptstraße in Wagenfeld zu verlassen. Hierbei übersieht er eine von links kommende, auf dem Radweg befindliche Fahrradfahrerin, wodurch es zu einem Zusammenstoß kommt. Die 60-Jährige Radfahrerin aus Wagenfeld wird hierbei leichtverletzt. An dem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

Wagenfeld-Ströhen- Verkehrsunfall mit verletztem Krad- und Pedelec-Fahrer

Leichtverletzt wurden am gestrigen Nachmittag, 15:00 Uhr, ein 15-jähriger Fahrschüler und ein 77-jähriger Mann aus Wagenfeld bei einem Verkehrsunfall auf der Mindener Straße in Wagenfeld. Der 15-Jährige aus Diepenau war mit einem Fahrschul-Krad aus Ströhen kommend in Richtung Steinbrink unterwegs. Sowohl dieser als auch der vor ihm fahrende Fahrschullehrer mit seinem Pkw setzten zum Überholen des 77-Jährigen mit seinem Pedelec an. Der unbeteiligte Fahrschullehrer konnte den Überholvorgang noch abschließen. Während der Fahrschüler überholte, missachtete der Pedelec-Fahrer seine Rückschaupflicht und bog nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide stürzten dadurch zu Boden und wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Wagenfeld - Fahrradfahrerin schwerverletzt

Ebenfalls am Donnerstagnachmittag, gegen 15:02 Uhr, wurde an der Kreuzung Hauptstraße/Oppenweher Straße in Wagenfeld eine Fahrradfahrerin durch einen Verkehrsunfall schwer verletzt. Eine 70-Jährige aus Wagenfeld mit ihrem Pkw Hyundai wollte von der Oppenweher Straße in die Hauptstraße in Wagenfeld einbiegen. Hierbei übersah sie eine 69-jährige Radfahrerin, ebenfalls aus Wagenfeld, welche beabsichtigte mit ihrem Fahrrad die Fahrbahn an der Einmündung zur Oppenweher Straße in Fahrtrichtung Rehden zu queren. In Folge des Zusammenstoßes wurde die 69-jährige Fahrradfahrerin schwerverletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden wird auf ca. 600 Euro beziffert.

Wagenfeld - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

In Wagenfeld ist es am 13.07.2023, gegen 16:10 Uhr, zu einem weiteren Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Eine 47-Jährige aus Wagenfeld musste mit ihrem Pkw Toyota verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah ein 21-Jähriger aus Stemwede mit seiner selbstfahrenden Arbeitsmaschine und fuhr der Wagenfelderin hinten auf. Diese wurde durch den Aufprall leicht verletzt und wurde durch eine Rettungswagenbesetzung behandelt. Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Syke - Auto überschlägt sich

Am Donnerstagabend, gegen 23:00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Bremer mit seinem PKW die Siemensstraße und bog auf der Nordwohlder Straße Richtung Stadtmitte ab. In der Kurve verlor er auf Grund von Nässe und Rollsplit die Kontrolle über seinen Opel Corsa, geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb im Seitenraum liegen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Der Corsa war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Brandstiftung rechtzeitig bemerkt

Bisher noch Unbekannte haben am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, Papier unter dem Fahrradstand an der Grundschule in der Straße Auf der Loge angezündet und sind geflüchtet. Der Hausmeister konnte das Feuer kurze Zeit später eigenständig löschen, sodass die angerückten Feuerwehrleute nicht mehr tätig werden mussten. Durch den Brand entstand ein leichter Gebäudeschaden an der Mauer des Fahrradstandes. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter 04252 93825-0 zu informieren.

Weyhe - Verdacht der Brandstiftung an Holzhütte

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in den Bollmannsdamm nach Melchiorshausen gerufen, da auf dem dortigen Sportlatz eine Holzhütte voll in Brand stehe. Durch die Ortsfeuerwehren Melchiorshausen und Erichshof konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Holzhütte, welche für den Verkauf von Essen und Getränken genutzt wird, wurde durch den Brand komplett zerstört. Zudem wurden durch den Brand ein Gebäude für die Stromversorgung sowie ein Carport beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Personen waren nicht in Gefahr. In unmittelbarer Nähe zum Brandobjekt konnten Grillanzünder aufgefunden werden. Zudem berichten Zeugen von zwei Jugendlichen, die sich kurz vor der Brandentdeckung auf dem Sportplatz aufgehalten haben. Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzliche Brandstiftung und bittet weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter 05441 971-0 zu melden.

Stuhr - Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Am 13.07.2023, gegen 12:25 Uhr, stellte die Polizei einen 53-jährigen Mann aus Bremen mit seinem Pkw Honda fest, der die Stuhrer Landstraße in Stuhr mit Schlangenlinien befuhr. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen steht und zusätzlich alkoholisiert (0,08 Promille) ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Stuhr - aufgeklärte Verkehrsunfallflucht

Am 13.07.2023, gegen 14:15 Uhr, befuhren ein 55-Jähriger und eine 23-Jährige, beide aus Stuhr, mit ihren Pkw die Carl-Zeiss-Straße in Stuhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Auf der Fahrbahn des 55-Jährigen war ein Lkw abgestellt, an welchem er mit seinem Nether.Car vorbeifahren wollte. Als die 23-Jährige mit ihrem Seat ebenfalls auf Höhe des Lkw war, kam es Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Der 55-Jährige entfernte sich im Anschluss ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Zeugin des Unfalles konnte das Kennzeichen des Mannes jedoch ablesen und der Polizei mitteilen. Einige Stunden nach dem Unfall meldete sich der Mann zudem eigenständig bei der Polizei. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren. Durch eine ausgeführte Gefahrenbremsung verletzte sich die Seat-Fahrerin leicht. An dem Nether.Car und dem Seat entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Stuhr - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Pedelec-Fahrer

Am 13.07.2023, gegen 17:40 Uhr, befuhr eine 55-Jährige Opel-Fahrerin aus Stuhr die Varreler Landstraße in Stuhr. Beim Abbiegen übersah sie einen 35-jährigen Stuhrer mit seinem Pedelec. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leichtverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 100 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am 13.07.2023 in der Zeit zwischen 14:00 und 16:35 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Hasseler Weg in Sulingen zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- bzw. Ausparken einen Pkw VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden an dem abgestellten VW wird auf rund 850 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 zu melden.

