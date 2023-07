Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Syke, Radfahrer leicht verletzt - Weyhe, alle vier Reifen von Pkw entwendet

Diepholz (ots)

Syke - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Eine 54-jährige aus Bremen befuhr am 12.07.2023, gegen 08.00 Uhr, mit ihrem Pkw Kia die Ristedter Hauptstraße in 28857 Syke. Am Einmündungsbereich zur Leerßer Straße übersah sie einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 42-jährige Radfahrer, ebenfalls aus Bremen, wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 500 Euro.

Weyhe - Pkw Reifen entwendet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter in der Braunlager Straße in Weyhe alle vier Reifen eines Pkw Mercedes entwendet. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Weyhe unter 0421 8066-0 zu kontaktieren

