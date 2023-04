Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Verkehrsunfall B58

Schermbeck (ots)

Am Montagabend gegen 18:30 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck mit dem Stichwort "TH3 - Verkehrsunfall - Person eingeklemmt" zur Bundesstraße 58 Fahrtrichtung Wesel alarmiert. Dort war es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine eingeklemmte Person wurde von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Eine weitere Person blieb unverletzt und wurde ebenfalls zur Betreuung an den Rettungsdienst übergeben. Eine dritte beteiligte Person verstarb bei dem Unfall und wurde von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug geborgen. Neben dem Rettungshubschrauber Christoph 9 wurde zur Unterstützung der Angehörigen und der Einsatzskräfte auch ein PSU-Team (Psychosoziale Unterstützung) an die Einsatzstelle alarmiert. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 22:45 Uhr.

