POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Bundesstraße 14- Polizei sucht Zeugen (19.06.2023)

Tuttlingen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 6.45 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 14 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro entstanden ist. Ein 55-jähriger Fahrer eines BMW war auf der B 14 von Tuttlingen kommend in Richtung Rietheim-Weilheim unterwegs. Auf der Strecke kam dem Mann eine Fahrzeugkolonne entgegen. Von einem dieser Autos löste sich vermutlich vom Fahrer unbemerkt eine Radkappe. Diese schlug gegen die Front des BMW und verursachte einen Schaden. Die Polizei Tuttlingen sucht nun Personen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese und auch der unbekannte Autofahrer werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

