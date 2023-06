Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lkr. Konstanz/ Lkr. Tuttlingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis/ Lkr. Rottweil) Unwettereinsätze im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz (21.06.2023)

Lkr. Konstanz/ Lkr. Tuttlingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis/ Lkr. Rottweil (ots)

Am Donnerstag, beginnend ab etwa 10.00 Uhr bis zirka gegen 12.00 Uhr, zog eine Gewitter- und Regenfront über den Zuständigkeitsbereich des PP Konstanz hinweg. Betroffen waren die Landkreise Konstanz, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen. Insgesamt wurden beim Polizeipräsidium Konstanz 48 witterungsbedingte Ereignisse und sieben witterungsbedingte Verkehrsunfälle registriert. Der Schwerpunkt lag mit 29 Einsätzen im Kreis Konstanz, gefolgt vom Landkreis Tuttlingen mit 18 und dem Schwarzwald-Baar Kreis mit acht. Personen kamen nicht zu Schaden. Mehrere Fahrzeuge wurden durch umgestürzte Bäume und herabfallende Äste sowie umherfliegende Gegenstände beschädigt. Dadurch kam es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen. In Stockach drohte ein Gerüst in der Nähe des Stadtgartens umzufallen, weshalb Sicherungsmaßnahmen getroffen werden mussten. Ebenfalls auf Gemarkung Stockach, in Höhe eines Aussiedlerhofes neben der B 14, wurde das Blechdach eines größeren Schuppens heruntergerissen. Durch den Sturm neigten sich zwei Strommasten in Higgenhof und in Mühlingen (Lkr. Konstanz) zur Seite und drohten umzufallen. In Denkingen (Lkr. Tuttlingen) fiel eine Stromleitung zu Boden und verursachte dadurch einen Stromausfall. Im Stadtgebiet Konstanz kam es ebenfalls zu einem kurzfristigen Stromausfall. An mehreren Gebäuden fielen Ziegel von den Dächern. In Eigeltingen (Lkr. Konstanz) wurden drei Erzieher und 14 Kinder eines Waldkindergartens vom Unwetter überrascht. Die Feuerwehr konnte die Kinder mit ihren Erziehern zwar nass, aber unversehrt, in Sicherheit bringen. Weiterhin wurden mit Wasser vollgelaufene Keller registriert. Bei den Integrierten Leitstellen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gingen in den drei Landkreisen insgesamt rund 120 Einsätze ein. Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit noch nicht möglich.

