Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen A81/ Lkr. Tuttlingen) Schwerer Unfall auf der Autobahn- Sattelzug kippt um- Fahrer lebensgefährlich verletzt (21.06.2023)

Geisingen A81 (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14.15 Uhr, ist es auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Geisingen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Fahrer eines Sattelzuges mit Kühlauflieger sich lebensgefährlich verletzt hat. Nach derzeitigen Stand war ein 47-Jähriger mit einem Sattelzug auf der rechten Fahrspur der A 81 von Singen herkommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Aus bislang nicht bekannter Ursache kam der Mann mit seinem mit Schokolade beladenen Sattelzug nach rechts von der Straße ab, fuhr die dortige Böschung hinauf und kippte im weiteren Verlauf nach links auf die Straße. Hierbei verletzte sich der 47-Jährige schwer. Er musste von den alarmierten Feuerwehren Geisingen und Immendingen aus dem Führerhaus befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Feuerwehr war unter der Leitung von Kommandant Rapp und Kreisbrandmeister Narr mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 25 Mann sowie der Rettungsdienst mit einem Notarzt und einer Krankenwagenbesatzung im Einsatz eingebunden. Während der Rettungsmaßnahmen musste die Autobahn teilweise vollständig von der Polizei und später von der Autobahnmeisterei Engen gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten des verunfallten Sattelzuges dauern noch weiterhin an, weshalb bis auf Weiteres die rechte Fahrspur gesperrt ist. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf eine Höhe von mindestens insgesamt 100.000 Euro.

