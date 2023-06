Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Litzelstetten) Falscher Polizeibeamter betrügt Seniorin um größeren Geldbetrag - Polizei sucht Zeugen (20.06.2023)

KN-Litzelstetten (ots)

Ein falscher Polizeibeamter hat eine Seniorin am Dienstagnachmittag um einen größeren Geldbetrag betrogen. Die 81-Jähriger erhielt zunächst einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Dieser machte der Frau weiß, dass ihr Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe und sich nun in Haft befinde und dort bleiben müsse, sollte sie keine Kaution für ihn bezahlen. In Sorge um ihren Sohn übergab die Seniorin schließlich gegen 16.30 Uhr auf der Straße "Im Baumgarten" einen größeren Geldbetrag an einen unbekannten männlichen Abholer, der zu Fuß unterwegs war. Zu dem Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 40 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, auffällig bucklige Körperhaltung. Er trug zudem eine Brille, eine Kapuze auf dem Kopf und hatte eine Plastiktüte dabei. Kurz vor der Geldübergabe soll in der Straße ein silbergraues Auto mit auswärtigem Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Dienstagnachmittag Verdächtiges in der Straße "Im Baumgarten" beobachtet haben, oder denen der Mann oder das silbergraue Auto aufgefallen sind und bittet diese, sich unter der Tel. 07721 601-0, zu melden.

