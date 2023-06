Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, B 27) Gegen Leitplanken gefahren - 10000 Euro Schaden

Donaueschingen, B 27 (ots)

Rund 10000 Euro Blechschaden an einem Nissan X-Trail sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag zwischen Bad Dürrheim und Donaueschingen, kurz nach der Anschlussstelle zur Autobahn A864 auf der Bundesstraße 27 ereignet hat. Die 43-jährige Fahrerin des Nissans war gegen 15 Uhr auf der B27 von Bad Dürrheim in Richtung Donaueschingen unterwegs, als sie kurz nach der Autobahnanschlussstelle aus bislang nicht bekannten Gründen mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mehrere Meter an der angebrachten Leitplanke entlang schrammte. Am Auto entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

