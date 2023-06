Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Spielende Jugendliche im Gleis

Görlitz (ots)

Am Montag gegen 23:13 Uhr informierte die DB Notfallleitstelle Leipzig die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf über spielende Kinder im Gleis im Bahnhof Görlitz. Der Bahnverkehr wurde gestoppt. Eine Steife begab sich sofort zum Einsatzort. Gegen 23:16 Uhr konnten sechs Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren am Gleis 8 festgestellt werden. Auf Nachfrage teilten sie mit, dass sich zwei von ihnen im Gleisbereich aufhielten, weil der Ball beim Spielen mehrmals in das Gleis fiel. Die Jugendlichen wurden über die Gefahren im Gleisbereich belehrt. Um 23:20 Uhr konnte die Strecke für den Bahnverkehr wieder freigegeben werden.

Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, wie leichtsinnig und lebensgefährlich ein Aufenthalt im Gleisbereich ist. Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Zudem können diese nicht ausweichen. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, aus. Präventionshinweise gibt es u.a. im Internet unter: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/04Sicher-auf-Bahnanlagen/Sicher-auf-Bahnanlagen_node.html

