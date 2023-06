Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Verstoß gegen das Waffengesetz

Görlitz (ots)

Am Montag, den 26. Juni 2023, kontrollierten Kräfte der Bundesbereitschaftspolizei an der Stadtbrücke Görlitz einen 31-jährigen Deutschen. Bei der Nachschau in seiner Gürteltasche, wurde ein Einhandmesser festgestellt. Laut Waffengesetz ist das Führen von Einhandmesser verboten. Das Messer wurde sichergestellt. Den Deutschen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz.

