BPOLI LUD: Haftbefehl vollstreckt

Deschka (Gemeinde Neißeaue) (ots) - Am Donnerstagabend, den 22. Juni 2023, beobachte eine gemeinsame deutsch-polnische Streife in Deschka, wie fünf Personen aus Polen kommend über die Fußgängerbrücke liefen. Bei der Personengruppe handelte es sich zunächst nach eigenen Angaben um einen Türken und vier Iraner. Dokumente führten sie keine mit. Die Fünf wurden in Gewahrsam genommen und zur weiteren Bearbeitung zur Dienststelle verbracht. Die weiteren Ermittlungen ...

mehr