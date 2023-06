Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schleuser festgenommen

Deschka (Gemeinde Neißeaue) (ots)

Am Donnerstagabend, den 22. Juni 2023, beobachte eine gemeinsame deutsch-polnische Streife in Deschka, wie fünf Personen aus Polen kommend über die Fußgängerbrücke liefen. Bei der Personengruppe handelte es sich zunächst nach eigenen Angaben um einen Türken und vier Iraner. Dokumente führten sie keine mit. Die Fünf wurden in Gewahrsam genommen und zur weiteren Bearbeitung zur Dienststelle verbracht. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Türken (24) um den Fußschleuser der Gruppe handelt. Zuvor wurden die vier Iraner mit einem Fahrzeug an die Brücke gefahren und von da aus begleitete der 24-Jährige sie nach Deutschland. Zudem ergab die fahndungsmäßige Überprüfung, dass gegen den Türken ein Einreise- und Aufenthaltsverbot vorlag. Der Schleuser wurde, mit dem Ziel der Abschiebung in sein Heimatland, an die zuständige Ausländerbehörde übergeben. Die vier Iraner (25, 24, 23, 18, 16) äußerten Schutzersuchen und wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

