POL-DH: Rehden, 43-Jähriger bei Verkehrsunfall schwerverletzt - Wetschen, Glück bei Unfall mit Lokomotive - Schwarme, Einbruch in Wohnhaus - Stuhr, Diebstahl durch Gesprächsverwicklung

Wagenfeld - Diebstahl aus Geräteschuppen

In der Nacht von Sonntag auf Montag in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 07:45 Uhr gelangten unbekannte Täter in einen Geräteschuppen einer Grundschule in Wagenfeld. Bislang konnte noch kein Diebesgut festgestellt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Wagenfeld unter 05441 98010-0 zu kontaktieren.

Rehden - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ein 43-jähriger Mann aus Wagenfeld wurde gestern, 10.07.2023 gegen 09:15 Uhr, durch einen Verkehrsunfall in Rehden schwerverletzt. An der Kreuzung An der Loge und In den Zuschlägen wird durch den 43-jährigen Audi-Fahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden bevorrechtigten 32-Jährigen aus Hamburg missachtet. Es kam dadurch zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Audi und der Skoda des 32-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit. Der Wagenfelder wurde durch den Zusammenstoß schwer und der Hamburger leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 28.000 Euro.

Rehden - Pedelec Diebstahl

Unbekannte haben am Samstag, 08.07.2023, gegen 02:30 Uhr im Kranichweg ein Pedelec der Marke Cube entwendet. Der Schaden beträgt rund 3500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 971-0, entgegen.

Dickel - Einbruch in Baucontainer

In der Zeit von Freitag, 07.07.2023 12:45 bis Samstag, 08.07.2023 15:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer ein. Dieser steht in der Straße Kreuzkamp in Dickel. Aus dem Baucontainer wurden Werkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 3300EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 971-0, entgegen.

Wetschen - Kollision mit Lokomotive

Am Montag, gegen 10:55 Uhr, ist auf der Nebenstrecke der Bahn von Diepholz nach Sulingen eine Lokomotive mit einem Pkw kollidiert. Die 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Wagenfeld wollte in der Drebber Straße den Bahnübergang passieren und übersah die von links kommende Lok. Im letzten Moment beschleunigte sie noch ihren Pkw Nissan, wodurch es nur noch zu einem Zusammenstoß zwischen der Lok und des Hecks des Pickups kam. Die 57-Jährige und der Lokführer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000EUR beziffert.

Syke - Unfallflucht

Am Montag in der Zeit von 15:00 bis 15:30 Uhr wurde auf dem Famila-Parkplatz in Syke ein weißer Skoda Oktavia beschädigt. Vermutlich beim Ausparken ist ein anderer PKW rückwärts gegen den weißen Skoda gefahren und hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Syke 04242/9690 zu informieren.

Bruchhausen-Vilsen - Drei PKW beschädigt

In der Nacht von Montag auf Dienstag um kurz nach Mitternacht wurden Anwohner der Kanalstraße durch einen lauten Knall geweckt. Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist eine 18-jährige BMW-Fahrerin aus Asendorf, die aus Richtung Kleinenborstel kam, ungebremst auf zwei, am rechten Straßenrand geparkte, Fahrzeuge aufgefahren. Der Sachschaden an dem geparkten Fiat, dem Mercedes und dem BMW beträgt ca. 20.000 Euro. Die Unfallverursacherin verletzte sich durch die Kollision leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schwarme - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Freitag, 07.07.2023 14:30 bis Montag, 10.07.2023 14:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Haferkamp und durchsuchten sämtliche Räume. Das Diebesgut kann bislang noch nicht benannt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 1000EUR beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Diepholz unter 05441 971-0 zu kontaktieren.

Weyhe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 10.07.2022, um 12:30 Uhr, befährt ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus Bremen die Straße Am Kuhzaun in Weyhe. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,15 Promille. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Stuhr - Diebstahl von Smartphone

Am Montag, 10.07.2023, zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr wurde eine 75-Jährige an ihrem Wohnhaus in der Straße Am Fuchsberg in Stuhr durch eine Frau in ein Gespräch verwickelt. Die Frau gab sich als Mitarbeiterin einer Glasfaser-Firma aus. Im Anschluss an das Gespräch konnte das Smartphone der 75-Jährigen nicht mehr aufgefunden werden. Zeugen, die Hinweise zu der weiblichen Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Stuhr unter 0421 427079-0 zu melden.

