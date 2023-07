Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Lembruch, Diebstahl aus Keller eines Segelclubs - Bassum, Brand eines Strohballens und Feldes

Diepholz (ots)

Lembruch - Diebstahl aus Keller

Im Zeitraum von Samstag, 08.07.2023, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 09.07.2023, 13 Uhr gelangten unbekannte Täter in einen Kellerraum eines Segelclubs im Rönnekers Weg in Lembruch. Es wurden diverse Werkzeuge entwendet. Die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden geben, die Polizei Diepholz unter 05441 971-0 zu kontaktieren.

Syke/Heiligenfelde - Brandschaden durch Gasbrenner

Ein 43-jähriger Heiligenfelder hat am Sonntag gegen 14:00 Uhr im Bültenkamp mit einem Gasbrenner das Unkraut zwischen den Steinen an seinem Wohnhaus vernichtet. Dabei kam es zum Funkenflug und durch die anhaltende Trockenheit geriet eine angrenzende Hecke in Brand. Beim Eintreffen der örtlichen Feuerwehr hatte der Mann das Feuer schon fast selbstständig löschen können. Durch das Feuer ist niemand verletzt worden.

Weyhe - Diebstahl von Benzin aus Pkw

Unbekannte haben am Samstag, 08.07.2023 in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr Benzin aus einem Pkw Ford, welcher auf einem Parkplatz am Bahnhof in Weyhe abgestellt wurde, entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421 8066-0 entgegen.

Bassum - Brand eines Strohballens und Feldes

Am 09.07.2023 gegen 14:05 Uhr kam es in Bassum auf einem Feld an der B51 zu einem Brand von einem gerade gepressten Strohballen. Das Feuer griff auf weitere Ballen sowie auf Teile des Feldes über. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die angrenzende B51 voll gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell