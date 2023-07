Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 09.07.2023

Barnstorf - Verkehrsunfall mit Pedelec

Am 08.07.23 gegen 04.00 Uhr meldete sich ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei Diepholz und teilte mit, dass er im Moorweg in Barnstorf ein stark beschädigtes Pedelec gefunden habe. Anhand der Spurenlage konnte festgestellt werden, dass es augenscheinlich zu einem Zusammenstoß mit einem Baum gekommen sein muss. Der Radfahrer war nicht mehr vor Ort. Da der Verdacht bestand, dass sich der Beteiligte durch den Unfall verletzt haben könnte, wurde zur Absuche der umliegenden Felder die Drohnengruppe der Feuerwehr zur Unterstützung gerufen. Im Rahmen der Absuche konnte der Radfahrer nicht gefunden werden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

Stuhr - Einbruch in das Rathaus der Gemeinde Stuhr

Am 08.07.2023 gegen 14 Uhr wurde der Polizei Weyhe über eine Mitarbeiterin der Gemeinde Stuhr mitgeteilt, dass im Rathaus der Gemeinde Stuhr eingebrochen wurde. Eine sofort eingesetzte Streife konnte im Keller des Gebäudes die Tätergruppierung noch bei Tatausführung antreffen. Bei Erblicken der Einsatzkräfte liefen alle Personen in verschiedene Richtungen davon. Ein Täter konnte durch die Beamten zu Fuß verfolgt und festgenommen werden.

Letztlich kann ermittelt werden, dass die Tätergruppierung durch eine Außentür in das Gebäude eingedrungen war. Hier wurden einige Räume angegangen und betreten. Das bereitgelegt Diebesgut verblieb im Objekt. Zeugen oder Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Weyhe-Dreye - Auffahrunfall

Am 08.07.2023 gegen 10:30 Uhr befuhren die Unfallbeteiligten die Südumgehung Dreye aus Richtung Riede kommend in Richtung Bremen. Verkehrsbedingt musste einer der Beteiligten vor der Ampel an der Kreuzung Kirchweyher Straße wegen Rotlichts halten. Dies erkannte die andere Beteiligte zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den anderen Verkehrsteilnehmer auf. Hierbei verletzte sich die Unfallverursacherin leicht und musste in eine Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich von 10:30 - 12 Uhr komplett gesperrt. Hierbei kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Stuhr-Moordeich - Diebstahl aus Wohnhaus

In der Zeit vom 07.07.2023 10:30 - 21:45 Uhr kam es in Stuhr-Moordeich, Königsberger Straße, zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus. Der unbekannte Täter gelangt durch ein offenstehendes Fenster in das Wohnhaus der Geschädigten. Letztlich wurde Schmuck aus der Wohnung entwendet. Der Täter floh in unbekannte Richtung.

