Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Mehrere unerlaubt Eingereiste und zwei Schleuser innerhalb weniger Stunden festgestellt

Chemnitz (ots)

Heute Nacht gegen 00:45 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Hauptbahnhof Chemnitz von zwei Personen angesprochen, welche nach einem "Camp" fragten . Beide konnten keinerlei Dokumente vorweisen. Aufgrund des Verdachts der unerlaubten Einreise wurden sie zur weiteren polizeilichen Bearbeitung ins Revier am Chemnitzer Hauptbahnhof verbracht. Die beiden Algerier im Alter von 24 Jahren äußerten ein Asylgesuch und wurden anschließend an die Erstaufnahmeeinrichtung übergeben.

Nur wenig später wurde in unmittelbarer Nähe des Chemnitzer Hauptbahnhofes ein 15-jähriger syrischer Staatsangehöriger ebenfalls ohne Dokumente festgestellt. Im Anschluss an die polizeiliche Bearbeitung wurde er in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

Gegen 03:10 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Landespolizei auf der B 174, Zschopauer Straße,eine PKW Toyota mit slowakischer Zulassung. Bei der Kontrolle wurden neben dem slowakischen Fahrer(35 Jahre)vier syrische Staatsangehörige (eine Frau 23 Jahre, sowie drei Männer im Alter von 23, 30 und 32 Jahren) als Insassen festgestellt, welche keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente mit sich führten.

Gegen 04:35 Uhr stellten erneut Einsatzkräfte der Landespolizei vier syrische Staatsangehörige(vier Männer im Alter von 18, 18, 23 und 25 Jahren)fußläufig ebenfalls im Bereich der Zschopauer Straße in Chemnitz fest. Diese konnten ebenfalls keinerlei Identitätspapiere vorweisen.

Um 05:15 Uhr wurde auf der Zschopauer Straße ein PKW Skoda mit tschechsicher Zulassung durch Einsatzkräfte der Landespolizei einer Kontrolle unterzogen. Neben dem tschechischen Fahrer (54 Jahre) wurden im Fahrzeug zwei syrische Staatsangehörige (zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren)festgestellt, welche keine Dokumente vorweisen konnten.

Aufgrund des Verdachts der unerlaubten Einreise wurde in allen Fällen zuständigkeitshalber die Bundespolizeiinspektion Chemnitz informiert. Beamte der Bundespolizei übernahmen die Personen vor Ort. Es erfolgte die Ingewahrsamnahme der unerlaubt eingereisten Personen und Verbringung zur weiteren Sachbearbeitung in die Diensträume der Bundespolizei Chemnitz. Die Schleuser wurden vorläufig festgenommen. Gegenwärtig dauert die polizeiliche Bearbeitung weiter an.

Bereits am Samstag wurden erneut im Chemnitzer Stadtgebiet nach einem anonymen Zeugenhinweis 11 unerlaubt eingereiste Personen festgestellt. Dabei handelt es sich um einen 51-jährigen Türken, eine 33-syrsiche Staatsangehörige mit ihren 5 Kindern sowie 4 weiteren syrischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 14 und 52 Jahren. Nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung wurden sie an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell