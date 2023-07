Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Wieder mehrere Personen nach Absetzschleusungen in Chemnitz festgestellt

Chemnitz (ots)

Am Sonntag wurden erneut 7 Personen in Chemnitz festgestellt, welche zuvor von Schleusern im Stadtgebiet abgesetzt wurden.

Zunächst stellten Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Chemnitz Hauptbahnhof im Rahmen ihrer Streifentätigkeit gegen 09:10 Uhr auf Höhe Bernsdorfer Straße vier Personen fest. Die vier syrischen Staatsangehörigen im Alter von 13, 23, 29 und 31 Jahren konnten keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente vorlegen. Die Personen gaben an von einem dunklen Fahrzeug mit tschechischem Kennzeichen zuvor dort abgesetzt worden zu sein.

Es erfolgte die Ingewahrsamnahme der vier Syrer und Verbringung zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Chemnitz-Hauptbahnhof. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Schleuserfahrzeug verlief ohne Feststellung. Nach den ersten Befragungen der unerlaubt eingereisten Personen erfolgte die Einreise über die Slowakei und Tschechien ins Bundesgebiet.

Im Anschluss an die polizeiliche Bearbeitung wurde der 13-Jährige in die Obhut eines Jugendamtes übergeben. Die drei weiteren syrischen Staatsangehörigen wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Gegen 15:15 Uhr wurden am Bundespolizeirevier drei irakische Staats-angehörige im Alter von 17, 23 und 24 Jahren vorstellig, welche ebenfalls keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente bei sich hatten. Sie gaben an bereits gegen 10:00 Uhr im Stadtgebiet Chemnitz durch einen dunklen Jeep abgesetzt worden zu sein und baten nun um Asyl.

Nach Abschluss der polizeilichen Bearbeitung wurde der Minderjährige ebenfalls in die Obhut eines Jugendamtes übergeben und die beiden anderen irakischen Staatsangehörigen an die Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Zeugen die Hinweise zu den beiden Schleuserfahrzeugen geben können bzw. das Absetzen der Personen beobachtet haben, werden gebeten sich unter 0371/4615-0 bei der Bundespolizeiinspektion Chemnitz zu melden. Alternativ können Zeugen auch das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de nutzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell