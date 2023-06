BPOLI C: Strohballen im Gleis - Erzgebirgsbahn muss Gefahrenbremsung einleiten

Chemnitz (ots) - Am 25.06.2023 gegen 05:40 Uhr wurden erneut mehrere Personen ohne aufenthaltslegimitierende Dokumente auf dem Hellweg Parkplatz in Chemnitz abgesetzt. Ein Angehöriger der Bundespolizei beobachtete wie auf dem Hellweg Parkplatz in der Zschopauer Straße in Chemnitz mehrere Personen durch drei PKW mit tschechischen Kennzeichen abgesetzt wurden und sich anschließend wieder Richtung Tschechien entfernten. ...

