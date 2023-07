POL-DH: --- Polizeiinspektion Diepholz gibt Präventionstipps für die E-Scooter-Nutzung und weist auf die geltenden Regeln für die Nutzung hin

Diepholz (ots) - Wagenfeld - Diebstahl aus Geräteschuppen In der Nacht von Sonntag auf Montag in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 07:45 Uhr gelangten unbekannte Täter in einen Geräteschuppen einer Grundschule in Wagenfeld. Bislang konnte noch kein Diebesgut festgestellt werden. Zeugen, die verdächtige ...

