Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr, Diebstahl aus Wohnhaus - Weyhe, Verkehrsunfallflucht - Bassum, Radfahrerin schwerverletzt

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Am Dienstag, 11.07.2023 gegen 16:02 Uhr, beabsichtigte ein 21-Jähriger aus Bakum mit seinem Mercedes Sprinter einen Parkplatz in Richtung Maschstraße zu verlassen. Hierbei übersieht er eine von rechts kommende Fahrradfahrerin, wodurch es zu einem Zusammenstoß kommt. Die 53-Jährige Radfahrerin aus Diepholz wird hierbei leichtverletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro.

Bassum - Fahrradfahrerin schwerverletzt

Am Dienstagvormittag, gegen 9:50 Uhr, überquerte eine 66-jährige Frau aus Twistringen die B51 an einer Querungshilfe auf Höhe "Bassum-Süd" mit ihrem Pedelec, ohne die Ampelanlage zu betätigen und ohne ihre Geschwindigkeit zu verringern. Ein herannahender Twingo-Fahrer aus Diepholz konnte trotz einer sofortigen Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau durch die Luft geschleudert und landete auf der Fahrbahn. Sie wurde durch einen Notarzt erstbehandelt und durch einen Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus verbracht. Der 36-jährige Diepholzer blieb unverletzt. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Bergung einseitig gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Schwarme - Einbruch

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagnachmittag wurde in ein Wohnhaus in der Straße Haferkamp in Schwarme eingebrochen. Durch gewaltsames Eindringen verschafften sich der oder die Täter Zugang zum Gebäude und durchsuchten diverse Schränke. Der Umfang des Diebesgutes konnte noch nicht festgestellt werden. Wer im Bereich des Haferkampes etwas Ungewöhnliches beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Syke 04242/9690 zu informieren.

Weyhe - Pedelec Diebstahl

Unbekannte haben am Dienstag, 11.07.2023, zwischen 05:40 Uhr und 19:40 Uhr vom Fahrradstand am Bahnhof in Kirchweyhe ein Pedelec der Marke Pegasus entwendet. Der Schaden beträgt rund 2.700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 8066-0, entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstagabend, gegen 19:20 Uhr, ereignete sich in der Dreyer Straße in Weyhe ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher hat die Dreyer Straße in Fahrtrichtung Bremen befahren und hierbei einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Ford touchiert. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0421-80660 zu melden

Stuhr - Diebstahl aus Wohnhaus

Am 11.07.2023 in der Zeit zwischen 13:00 und 18:00 Uhr gelangten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Zum Sportplatz in Stuhr. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Goldschmuck im Wert von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Weyhe unter 0421 8066-0 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell