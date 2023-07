Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 15.07.2023

Diepholz (ots)

Syke - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 14.07.2023, gegen 12:10 Uhr, befuhr eine Fahrzeugkolonne die B6 in Fahrtrichtung Weyhe. Aufgrund einer Rotlicht zeigenden Ampel musste der Verkehr anhalten. Dies bemerkte ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Ottersberg zu spät und fuhr auf den vor ihm haltenden Pkw einer 61-jährigen Weyherin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das angefahrene Fahrzeug noch vorne beschleunigt und kollidierte ebenfalls mit einem weiteren davor befindlichen Pkw eines 19-Jährigen aus Twistringen. Zwei der beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Eine 61- jährige Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 36.000 Euro.

Syke - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 15.07.2023, gegen 09:02 Uhr, beabsichtigte ein 61-jähriger Achimer mit einem Transporter von der B6 nach links in die Rathausstraße abzubiegen. Hierbei übersah dieser den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 63-jährigen Sykers. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch die Beifahrerin des 63-Jährigen leicht verletzt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 65.00 Euro.

