LPI-GTH: Nicht aufgepasst

Gotha (ots) - Am Dienstag, 31.01.2023 kam es gegen 20.25 Uhr in der Neubauerstraße / Mozartstraße zu einem körperlichen Übergriff einer unbekannten männlichen Person auf eine 35-jährige Frau. Dabei wurde diese von hinten angegriffen und umschlungen. Die Frau konnte sich aus der Umklammerung lösen, verletzte sich dabei aber an dem vom unbekannten Täter mitgeführten Messer schwer. Ein in der Nähe befindlicher ...

mehr