Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Hüde, Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Radfahrer - Barnstorf, Wem gehören die Roller und das Fahrrad? - Stuhr, Einbrecher überrascht ---

Bild-Infos

Download

Diepholz (ots)

Barnstorf - Polizei sucht Eigentümer (Foto)

Die Polizei in Barnstorf sucht die Eigentümer von einem Fahrrad und drei Tretrollern. Das Fahrrad und die Tretroller hat die Polizei in den letzten Wochen sichergestellt. Sie stammen aus Diebstählen und/oder Unterschlagungen. Alle Versuche die Eigentümer ausfindig zu machen blieben bislang erfolglos. Sollte jemand sein Eigentum wiedererkennen, so bittet die Polizei Barnstorf sich zu melden, Tel. 05442 / 804770.

Hüde/LK Diepholz /Dümmer - Raub

Am Sonntag, 16.Juli 2023, gegen 22:15 Uhr befuhr ein 25-jähriger Dammer mit seinem Fahrrad die Straße Zum Fischerhafen am Dümmer in Hüde. Vor ihm gingen drei männliche Personen. Der 25-Jährige beabsichtigte nun an den drei Personen vorbeizufahren. Als er auf deren Höhe war, wurde er von einem der drei Person vom Fahrrad getreten. Der 25-Jährige stürzte und verlor seinen Rucksack. Dieser wurde von den drei Personen gegriffen und sie flüchteten. Alle drei Personen waren männlich, werden auf Mitte 20 geschätzt, waren ca. 185 cm groß und von schlanker Statur. Der Mann der das Opfer trat, hatte hellblondes Haar, einen Drei-Tage-Bart und trug ein weißes T-Shirt mit einer blauen Jogginghose. Der zweite Mann hatte dunkelbraunes Haar, trug einen dunklen Pullover und eine helle Jeans. Zudem erkannte das Opfer Piercings an einer Augenbraue und der Nase des Mannes. Der dritte Täter hatte ebenfalls dunkelbraunes Haar und trug eine schwarze Badehose sowie ein neongrünes Tank-Top. Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491/999360) oder die Polizei in Diepholz unter 05441/971-0 entgegen.

Weyhe - Räder entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag alle vier Räder, Felgen und Reifen, von einem Mercedes C 220 entwendet. Das Fahrzeug stand in Kirchweyhe, Reethoop. Die Täter stellten den Pkw auf Pflastersteine und montierten die Räder ab, dabei wurde auch der Fahrzeuglack beschädigt. Der gesamte Schaden beträgt rund 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Einbrecher überrascht

Die Bewohner eines Hauses in Heiligenrode, Platanenweg, haben gestern Mittag gegen 14.10 Uhr zwei Einbrecher in ihrem Haus überrascht. Die zwei männlichen Täter waren durch ein Fenster gewaltsam in das Haus eingedrungen. Als sie im Flur auf die Bewohner trafen, ergriffen sie durch das zuvor geöffnete Fenster die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter kein Diebesgut erlangt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke-Steimke - Fahrradfahrerin übersehen

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Hörstel wollte am Montag um 9:45 Uhr von der Straße "Zur Steimker Mühle" nach rechts auf die B6 einbiegen. Dabei übersah er eine 84-jährige Frau aus Steimke, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg in Fahrtrichtung Syke unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß mit dem Kleintransporter. Die Steimkerin wurde durch einen Rettungswagen erstversorgt und mit leichten Verletzungen in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Ein bisher noch unbekannter Autofahrer hat einen Schaden von über 2000 Euro hinterlassen, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen war im Döhrener Weg in Richtung Richtweg ein schwarzer BMW-Kombi am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ein rotes Fahrzeug, das in entgegengesetzter Richtung unterwegs war; also in Fahrtrichtung Mark-Twain-Straße/Neubaugebiet, hat den BMW seitlich angefahren, so dass an dem roten Fahrzeug auch ein sichtbarer Schaden entstanden sein muss. Wer Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben kann, wird gebeten, die Polizei in Bassum 04241/97 16 80 zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell