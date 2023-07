Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rehden - Lkw fährt gegen Baum, Fahrer leicht verletzt - Barver, Pkw nach Verkehrsunfall in Brand, Mitfahrerin schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Rehden - Lkw gegen Baum

Am heutigen Mittag gegen 12.45 Uhr ist auf der Wagenfelder Straße (B 239) ein Lkw-Sattelzug von der Straße abgekommen und mit der Zugmaschine gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer verletzte sich zum Glück nur leicht und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten für längere Zeit voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Der Lkw-Fahrer gab gegenüber der Polizei an, eingeschlafen und dadurch von der Straße abgekommen zu sein. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Barver - Pkw nach Verkehrsunfall in Brand

Am Nachmittag gegen 15.45 Uhr geriet ein Pkw nach einem Verkehrsunfall auf der Nienburger Straße (B 214) in Brand. Der 25-jährige Fahrer des SUV Audi wollte einen vorausfahrenden Sattelzug überholen, als dieser seine Geschwindigkeit verlangsamte um nach links abzubiegen. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei der Pkw in den Graben geriet, sich dort überschlug und zu brennen begann. Die beiden Personen in dem Pkw konnten rechtzeitig geborgen und dem Rettungsdienst übergeben. Der Fahrer blieb leicht verletzt, seine 59-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bremen geflogen. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Es entstanden längere Staus in beide Richtungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell