POL-NI: Warmsen - Frau mit SMS-Betrug um mehrere tausend Euro betrogen

Obernkirchen/Krainhagen (ots) - (ma) Der Polizei Bückeburg ist am Samstag ein vermutlich verspätet erkannter Tageswohnungseinbruch in der Gebrüderstraße in Krainhagen gemeldet worden. Dabei wurde das Glas eines Kellerfensters eingeschlagen, um in das Einfamilienhaus zu gelangen. In Abwesenheit der Hausinhaber ist das Gebäude komplett nach Wertgegenständen durchsucht worden. Danach verließ der Einbrecher das Haus über die Terrassentür. Momentan können zur ...

