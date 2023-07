Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld-Ströhen - Gegen Baum gefahren, schwer verletzt und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Nach ersten Erkenntnissen ist in der Nacht zu Mittwoch gegen 01.20 Uhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer auf der Ströher Straße von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum geprallt.

Ein Zeuge meldete der Polizei in der Nacht den verunfallten Pkw am Baum. Von einem Fahrer war nichts zu sehen. Als die ersten Rettungskräfte und die Polizei am Unfallort eintrafen, meldete sich eine Zeugin, die beobachtet hatte, wie ein Mann und eine Frau den Fahrer aus dem verunfallten Pkw zogen, ihn in einen Pkw brachten und davonfuhren. Im Pkw befand sich der Führerschein des 45-Jährigen.

Kurze Zeit später wurde dem Rettungsdienst ein häuslicher Unfall in unmittelbarer Nähe zum Unfallort gemeldet. Ein Mann sollte vom Balkon gefallen sein und sich schwer verletzt haben. Bei näherer Überprüfung stellte sich schnell heraus, der schwer verletzte Mann war der Fahrer des verunfallten Pkw. Der 45-Jährige gab zunächst zu, den Pkw gefahren zu haben, musste dann aber mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und möglicher Beeinflussung des Fahrers durch Alkohol oder Betäubungsmittel aufgenommen. Der Pkw wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Es entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell