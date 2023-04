POL-GS: Pressebericht PI Goslar Samstag, den 29.04.2023

Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag, im Zeitraum von 07.35 Uhr bis 07.50 Uhr, wurde in der Straße "Am Schulplatz" der Pkw VW Golf eines 39-jährigen Seeseners beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Seesen unter 05381/9440 entgegen. Betrug ...

