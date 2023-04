POL-GS: Beleidigung von Polizeibeamten

Goslar (ots) - Diebstahl eines Kellnerportmonees: Am Mittwoch, den 26.04.2023, gegen 22.00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines Portmonees in einem Restaurant in der Innenstadt von Bad Harzburg. Zum fraglichen Zweitraum hielten sich lediglich zwei Gäste im Restaurant auf. In einem unbeobachteten Moment wurde die Gelegenheit durch einen unbekannten Täter genutzt, das hinter der Theke befindlichen Kellner-Portemonnaie zu ...

