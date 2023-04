Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 29.04.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, im Zeitraum von 07.35 Uhr bis 07.50 Uhr, wurde in der Straße "Am Schulplatz" der Pkw VW Golf eines 39-jährigen Seeseners beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Seesen unter 05381/9440 entgegen.

Betrug

Eine bislang unbekannte männliche Person täuschte einem Mitarbeiter eines hiesigen Elektrofachgeschäftes in der Jacobsonstraße vor, insgesamt sechs Fernsehgeräte erwerben zu wollen. Ihm wurde daraufhin auf Wunsch ein TV-Gerät als Leihgabe zum Testen zur Verfügung gestellt. Da sich der Mann mit einer vermutlich gefälschten Visitenkarte eines ortsansässigen Hotels auswies, wurde ihm der Wunsch gewährt. Der Fernseher wurde anschließend jedoch nicht wie vereinbart zurückgebracht. Das TV-Gerät hatte einen Wert von 349 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung

Am Donnerstag erstattete eine 27-jährige Seesenerin Anzeige bei der Polizei. Das Küchenfenster ihrer Wohnung in der Gartenstraße wurde vermutlich durch die Stahlkugel einer Zwille beschädigt. Täterhinweise lagen zum Anzeigezeitpunkt nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitag, gegen 14.40 Uhr, eieignete sich ein Verkehrsunfall in Rhüden. Ein 69-jähriger Rhüdener Fahrzeugführer übersah beim Linksabbiegen von der Katelnburgstraße in die Wilhelm-Busch-Straße eine vorfahrtberechtigte 65-jährige Fahrradfahrerin, welche mit ihrem Pedelec aus Richtung Lamspringer Straße kommend von der Wilhelm-Busch-Straße nach links in die Katelnburgstraße abbog. Beim Zusammenstoß kam die Radfahrerin zu Fall und musste anschließend leichtverletzt mit dem RTW in die Asklepiosklinik verbracht werden. Der Gesamtsachschaden wurde auf ca. 200 Euro beziffert.

i.A. Behnke, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell