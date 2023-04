Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Sachbeschädigung von Bienenstöckern:

Bislang unbekannte/r Täter beschädigte/n in der Zeit von Donnerstag, den 27.04.2023, 13:00 Uhr, bis Freitag, den 28.04.2023, 15:00 Uhr, auf einem Schotterweg im Bereich des Schwarzenbacher Teiches zwei Bienenstöcke. Neben einem Gesamtschaden von ungefähr 890,00EUR, kommt es zur Verendung der zwei Bienenvölker. Wer Hinweise zu der Tat oder möglichen Tätern geben kann, wendet sich bitte an das Polizeikommissariat Oberharz.

Sachbeschädigung durch Graffiti:

Von Donnerstag auf Freitag zwischen 19:00 Uhr und 05:00 Uhr, werden in der "Sorge" in Clausthal-Zellerfeld mehrere Hausfassaden und zwei Stromkästen mittels schwarzer Farbe besprüht. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Oberharz zu melden.

Sachbeschädigung in Bockswiese:

An einem Wassertretbecken in Bockswiese kam es bereits in der Zeit von Samstag, den 22.04.2023, bis Mittwoch, den 26.04.2023, zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurden Fliesen von dem Becken abgerissen bzw. abgeschlagen und ein Zaunelement herausgerissen. Der derzeitige Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 750,00EUR. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Sachbeschädigung eines Pkw:

Am Freitag, gegen 20:00 Uhr, sticht der Täter zunächst in alle vier Reifen eines Pkw und hinterlässt das benutzte Messer anschließend in dessen Motorhaube. Der Pkw befand sich zum Tatzeitraum in der Bäckerstraße in Clausthal-Zellerfeld. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde erstattet. Der Gesamtschaden liegt bei ungefähr 1000,00EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell