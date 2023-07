Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Eigentümer*in zu Fahrrad gesucht - Sulingen, Diebstahl von Kupferkabel und Elektrogeräten - Siedenburg, Zeugenaufruf nach Unfallflucht ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Wem gehört das Fahrrad? (Foto)

Die Polizei Diepholz sucht den Eigentümer oder die Eigentümerin eines Fahrrades der Marke CYC1ONE. Das Mountainbike in den Farben schwarz, orange, weiß wurde von der Polizei sichergestellt und konnte bislang nicht an den Eigentümer oder die Eigentümerin zurückgegeben werden. Wer das Fahrrad wiedererkennt, wird gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441-9710, zu melden.

Sulingen - Diebstahl von Kupferkabel und Elektrogeräten

In der Zeit von Samstag, den 22.07.2023, 07:30 Uhr bis Montag, den 24.07.2023, 06:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter im Bockhoper Moorweg in Borstel Zutritt zum dortigen Betriebs- und Bohrförderungsplatz eines deutschen Gas- und Ölproduzenten. Dort erbeuteten die Täter aus mehreren Containern Elektrogeräte und 1000 m Kupferkabel. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Siedenburg - Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Dienstag, den 24.06.2023, um 13:00 Uhr, beschädigte ein blauer Viehtransporter, in der Vorderstraße, in 27254 Siedenburg, beim Rückwärtsfahren einen hinter ihm verkehrsbedingt wartenden Pkw. Anschließend verließ der Transporter unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf circa 2500 Euro. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizei Sulingen (04271-9490) zu melden.

