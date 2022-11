POL-W: W Unfallflucht in Cronenberg - hoher Sachschaden

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu folgenden Anzeigen wegen Einbrüchen in Wuppertal, Remscheid und Solingen. Wuppertal - Zwischen dem 25.11.2022 (14:00 Uhr) und dem 27.11.2022 (16:33 Uhr) gelangten unbekannte Täter durch das Aufbrechen einer Tür in ein Geschäft in der Baumeisterstraße. Sie entwendeten einen Kaffeevollautomaten und eine Bohrmaschine. Unbekannte versuchten vergeblich am 27.11.2022, zwischen 18:30 Uhr und 21:15 Uhr, in eine Wohnung an ...

