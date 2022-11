Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dach bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht in Witterda im Landkreis Sömmerda wurde am Donnerstag das Dach eines Einfamilienhauses beschädigt. In der Zeit von 11:45 Uhr bis 15:10 Uhr fuhr vermutlich ein LKW in der Breiten Straße gegen einen Telefonmast. Dieser verbog sich durch den Zusammenstoß, fiel gegen das Dach eines Einfamilienhauses und beschädigte mehrere Dachziegel und die Dachrinne. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0284903 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell