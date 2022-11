Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Spielkonsole bei Wohnungseinbruch gestohlen

Erfurt (ots)

Bei einem Wohnungseinbruch in Erfurt stahlen unbekannte Täter eine Spielkonsole. Wie der Polizei bei der Anzeigenaufnahme mitgeteilt wurde, ereignete sich die Tat im Zeitraum von Montag bis Donnerstag in einer Erdgeschosswohnung in der Andreasvorstadt. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung. Anschließend entwendeten sie die Spielkonsole. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Die Kripo wurde zur Spurensicherung angefordert und nahm eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell