Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handy bei Wohnungseinbruch gestohlen

Erfurt (ots)

Einbrecher hatten es auf eine Wohnung in Kölleda abgesehen. Wie der Geschädigte der Polizei am Mittwoch berichtete, hebelten die Täter gewaltsam die Wohnungstür auf. Anschließend entwendeten sie ein Mobiltelefon im Wert von etwa 400 Euro. Der entstandene Sachschaden an der Wohnungstür wurde auf 100 Euro geschätzt. Die Beamten sicherten zahlreiche Spuren und nahmen eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

