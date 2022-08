Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Verkehrsunfälle/ Oldtimer involviert

Linz (ots)

Die derzeitige Wetterlage scheint am Samstag offenbar die Konzentrationsfähigkeit einiger Verkehrsteilnehmer belastet zu haben. Allein am Samstagmorgen zwischen 09 - 12 h wurden der Polizeiinspektion Linz neben weiteren Einsatzlagen vier Verkehrsunfälle mit Sachschaden gemeldet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 EUR. Auch wenn die Kollisionen weitestgehend glimpflich ausgingen, so ruft insbesondere der Schaden an einem Oldtimer in Bad Hönningen Betrübnis hervor. Ein 43 Jahre alter Citroën 2CV, auch als "Ente" bekannt, wurde unfallbedingt beschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell