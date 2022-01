Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Viel Rauch für, glücklicherweise, nichts

Jena (ots)

Über die Rettungsleitstelle wurde am Donnerstagmittag ein vermeintlicher Brand in der Dornburger Straße in Jena gemeldet. Als die Kameraden der Feuerwehr und die Polizei vor Ort eintrafen, konnte allerdings kein Feuer oder etwaige Rauchentwicklungen festgestellt werden. Mit der Drehleiter und einem Spezialmessgerät prüfte die Feuerwehr durch ein Fenster die betreffende Wohnung, aus der das Signal zu vernehmen war. Nachdem die Wohnungstür unbeschadet geöffnet werden konnte, war dann endgültig klar, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

