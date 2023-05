Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Jena (ots)

Am Freitagvormittag des 05.05.2023 gegen 09:15 Uhr kam es auf der Stadtrodaer Straße in stadtauswärtiger Richtung zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Aufgrund des Zusammenstoßes hatte eines der beteiligten Fahrzeuge das linke Vorderrad verloren, welches in der Folge über die Grünfläche auf die Gegenfahrbahn der Stadtrodaer Straße rollte. In dem Moment hatten zwei Fahrzeuge und ein Kleinkraftrad die Stadtrodaer Straße in Richtung des Stadtzentrums befahren. Das erste Fahrzeug hatte das rollende Vorderrad auf die Fahrbahn bemerkt und legte eine Gefahrenbremsung zur Verhinderung eines Zusammenstoßes ein. Das folgende Kleinkraftrad hatte das rollende Vorderrad nicht bemerkt, weshalb der 49-jährige Kradfahrer von der Gefahrenbremsung des vorausfahrenden Pkw überrascht wurde. Trotz der Einleitung einer Gefahrenbremsung konnte der Kradfahrer ein Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Pkw nicht verhindern, in deren Folge das Kleinkraftrad auf das Fahrzeug aufbockte und auf dem Dach des Pkw zum Liegen kam, während der Kradfahrer über das Fahrzeug und auf dem Boden liegend gefallen war. Dabei hatte sich der Kradfahrer schwer verletzt - nicht lebensbedrohlich, welche eine medizinische Behandlung im Uniklinikum nach sich zog. Das hinter dem fahrenden Kleinkraftrad fahrende Fahrzeug konnte trotz einer Gefahrenbremsung den Zusammenstoß mit den vorausfahrenden Fahrzeugen nicht verhindern und war auf das bereits stehende (erste) Fahrzeug aufgefahren. Aufgrund des Unfalles war eine Umleitung des Verkehrs für etwa 30 Minuten notwendig. Ein Fahrzeug und das Kleinkraftrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Alle anderen Unfallbeteiligten - außer dem Kradfahrer - waren unverletzt geblieben.

