Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrer flüchtet nach Unfall

Weimar (ots)

Am Ortseingang Blankenhain kam es am Dienstagabend, gegen 19:35 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der 74-jährige Fahrer eines Dacias übersah beim Auffahren auf die B 85 ein sich näherndes Motorrad. Beide Fahrzeugführer konnten in der Folge einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Während bei dem 74-jährigen Autofahrer lediglich Schäden am Fahrzeug entstanden, zog sich der Motorradfahrer nicht ganz unerhebliche Verletzungen zu. Dennoch trat er zu Fuß die Flucht vom Unfallort an. Im Zuge der Ermittlungen stießen die Polizeibeamten auf einen 30-Jährigen, der sich zur Behandlung diverser Verletzungen in einem Krankenhaus befand. Ob es sich bei ihm um den verunglückten Fahrer handelt, ist gegenwärtig Stand der Ermittlung. Unabhängig von den Unfallermittlungen, stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein noch nicht realisierter Haftbefehl vorliegt. Die Ermittlungen zum Unfall dauern noch an. Deshalb bittet die Polizei Weimar um Hinweise zum Unfall. Zeugen können sich unter Tel. 03643/882-0 oder Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de melden.

