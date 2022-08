Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verstoß Waffengesetz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montagabend geriet ein 45-Jähriger in Kahla in eine Polizeikontrolle. Im Rahmen dieser äußerte sich die Person gegenüber den Polizeibeamten abfällig und in beleidigender Weise. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte bei dem Mann ein Faustmesser aufgefunden werden. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

